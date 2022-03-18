Altınordu, Ümraniyespor'a konuk - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu, Ümraniyespor'a konuk

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altınordu, Ümraniyespor'a konuk

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Nasadoge Menemenspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek moral bulan düşme hattındaki Altınordu, yarın deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Nasadoge Menemenspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek moral bulan düşme hattındaki Altınordu, yarın deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı forvet Hüsamettin, tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli ve sol bek Ali Dere forma giyemeyecek.

Hüsamettin'in yokluğunda Anıl'ın oynaması, Ali Dere'nin yerine ise Yusuf Can'ın görev alması bekleniyor. Ligde 28 puanla 17'nci sırada yer alan Altınordu, 55 puanı bulunan İstanbul temsilcisi yenerek bu sezon 2'nci kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde tutunma mücadelesi veren kırmızı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakibine iç sahadaki 2'nci yenilgisini tattırmak istiyor. Kümede kalma barajının 4 puan gerisinde yer alan Altınordu, kalan 9 maçının 6'sını deplasmanda oynayacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Ümraniyespor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title