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Altınordu, U19 takımıyla berabere kaldı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımı ile oynadığı antrenman maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımı ile oynadığı antrenman maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını A takım, İlkan'ın golüyle 1-0 önde kapattı. U19 takımı ikinci yarıda eşitliği sağlayan golü buldu. Altınordu ligde ikinci devreye Nazilli Belediyespor deplasmanıyla başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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