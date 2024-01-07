Altınordu, U19 takımıyla berabere kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımı ile oynadığı antrenman maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımı ile oynadığı antrenman maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını A takım, İlkan'ın golüyle 1-0 önde kapattı. U19 takımı ikinci yarıda eşitliği sağlayan golü buldu. Altınordu ligde ikinci devreye Nazilli Belediyespor deplasmanıyla başlayacak.