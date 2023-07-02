Altınordu, Türk futboluna kazandırdığı kalecilerle ön plana çıkıyor

TFF 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Altınordu, son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı kalecilerle dikkat çekiyor. Kulüp, kendi yetiştirdiği ve transferle kadrosuna kattığı kalecilerin satışlarından 6'ncı kez gelir elde etti.

Son olarak 700 bin Euro bonservis bedeliyle 17 yaşındaki milli file bekçisi Onuralp Çevikkan'ı A takımda oynatmadan Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'a uğurlayan İzmir ekibi, "1 numara" yetiştirmede öncü kulüp haline geldi. Kırmızı-lacivertliler, hem kendi yetiştirdiği hem de transferle kadrosuna kattığı kalecilerin satışlarından 6'ncı kez gelir elde etti. Altınordu, üçüncü kez Karadeniz ekibine kaleci sattı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden bulduğu gençleri bünyesine katarak futbolcu yetiştirme konusunda önemli yatırımlar yapan Altınordu, bu yıl ilk kez oyuncu seçmeleri gerçekleştirecek. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Altınordu'su yeni yeteneklerini arıyor. Avrupa ve Türk futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Emircan Gürlük, Burak İnce, Enis Destan gibi birçok yıldız kazandıran kulübümüzün 'Altınordu Yetenek Seçmeleri' çok yakında başlıyor" ifadelerine yer verildi.