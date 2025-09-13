Haberler

Altınordu, Transfer Döneminde 3 Yeni Futbolcuya İmza Attırdı

Altınordu, Transfer Döneminde 3 Yeni Futbolcuya İmza Attırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup takımı Altınordu, transfer döneminin son anlarında toplamda 3 yeni futbolcu ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Takım, eski forvet arkası Kerim Avcı, sol kanat Berat Kalkan ve santrfor Serkan Dursun'u transfer etti.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, transfer döneminin son anlarında kadrosuna 3 takviye daha yaptı. İzmir temsilcisi, geçen sezon 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan 35 yaşındaki eski forvet arkası Kerim Avcı'nın yanı sıra 3'üncü Lig takımı Etimesgutspor'dan sol kanat Berat Kalkan (22) ve bu sezon Karacabey Belediyespor'da 1 maça çıkan santrfor Serkan Dursun (24) ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertliler, 1'er yıllık imza atan 3 gurbetçi futbolcuyu aldığını henüz duyurmazken, transferler Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuştu.

Almanya doğumlu Kerim, 2014-15'in ikinci devresi ve 2017-18 sezonunda Altınordu formasıyla toplam 21 gol kaydetti. Kasımpaşa'da profesyonel olan Berat, önceki sezon Karşıyaka'da top koşturdu. Kocaelispor'a transfer olan Serdar Dursun'un kardeşi olan Serkan Dursun geçen sezon devre arasında Sakaryaspor'dan transfer olduğu Almanya Bölgesel Lig takımı Bremer SV'de 14 maçta 7 gol attı. Dış transferde daha önce Alper Emir Aksoy, Birhan Elibol, Fırat Başkaya ve İzlem Anıl Balakkız ile el sıkışan Altınordu toplam 7 takviye yapmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.