Üye Girişi
Haberler

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İç Sahada 4'te 4 Yaptı

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İç Sahada 4'te 4 Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta iç sahada oynadığı 4 maçı kazanarak ligin en iyi takımı konumuna geldi. Topladığı 15 puanla 5. sıraya yerleşen İzmir ekibi, lider Kastamonuspor'un sadece 1 puan gerisinde bulunuyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 4 iç saha maçını da kazanarak bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, sergilediği performansla taraftarlarını mutlu ederken zirve takibini de sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alan İzmir ekibi, topladığı 15 puanla 5. sırada yer alırken, lider Kastamonuspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Henüz yenilgisi bulunmayan Altınordu, dış sahada oynadığı 3 maçta galibiyet alamayıp berabere kalırken, iç sahada ise kusursuza yakın performansa imza attı. İzmir ekibi, evinde oynadığı maçlarda İnegölspor, Isparta 32 Spor, 24Erzincanspor ve Kastamonuspor'u mağlup ederek taraftarının önünde 4'te 4 yapmayı başardı. Böylece kırmızı-lacivertliler bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Öte yandan kırmızı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 4 maçta 7 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

izmir

AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

"Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?"

 Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti? Ağabeyinden kafa karıştıran sözler

Rojin'in ağabeyinden kafa karıştıran sözler

 İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi
Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AÖL sınav tarihleri 2024: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi 28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Nevra Serezli kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli biyografisi! DHBT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DHBT sonuçlarına nasıl bakılır? DHBT sonuçları açıklandı mı? Masterchef 16 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Esra Erol, Fatih Aydın bulundu mu? Fatih Aydın olayı nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Hasan Yalnızoğlu öldü mü, neden öldü? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı nedir? Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Ekim Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.