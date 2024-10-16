Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İç Sahada 4'te 4 Yaptı

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 4 iç saha maçını da kazanarak bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, sergilediği performansla taraftarlarını mutlu ederken zirve takibini de sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alan İzmir ekibi, topladığı 15 puanla 5. sırada yer alırken, lider Kastamonuspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Henüz yenilgisi bulunmayan Altınordu, dış sahada oynadığı 3 maçta galibiyet alamayıp berabere kalırken, iç sahada ise kusursuza yakın performansa imza attı. İzmir ekibi, evinde oynadığı maçlarda İnegölspor, Isparta 32 Spor, 24Erzincanspor ve Kastamonuspor'u mağlup ederek taraftarının önünde 4'te 4 yapmayı başardı. Böylece kırmızı-lacivertliler bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Öte yandan kırmızı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 4 maçta 7 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. - İZMİR