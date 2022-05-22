Altınordu Teknik Direktörü Kahraman: Avrupa'ya gidecek gençlerimiz var - Haberler

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonu 45 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Altınordu'da Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman açıklamalarda bulundu.

Altınordu'nun kadro yapılanmasının en temel taşının Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) olduğunu dile getiren Kahraman, "Zaten kadromuzda 15 öz kaynak sistemi oyuncumuz var. Yine de dışardan bazı oyuncular kadroya dahil edilecektir. Bu sezon birçok genç oyuncumuza forma şansı verdik. Onlar da kendilerini geliştirdiler. Yeni sezonda Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin gibi gencimiz daha uzun süre alacak. Ben bu oyunculardan birkaçının aynı Burak İnce gibi yurt dışına transfer yapacağına inanıyorum. Sözleşmesi sona eren Hüsamettin Yener, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın gibi tecrübeli oyuncularımızla da görüşeceğiz ve bir karar vereceğiz" dedi.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19-18 Takımı, Gelişim Ligleri U19 TFF 1'inci Lig'de Menemenspor'u 7-1 mağlup ederek sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Altınordu'nun gençleri saha içinde büyük şampiyonluk coşkusu yaşadı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da şampiyon olan genç futbolcuları tebrik etti. Öte yandan Altınordu U9, U10 ve U11 takımları, Kuşadası'nda düzenlenen 1'nci Atatürk Gençlik Turnuvası'nda kendi yaş kategorilerinde turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Demirören Haber Ajansı / Spor