Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer: 'Vazgeçmedik, mücadelemizi sürdürdük ancak ligde kalmayı başaramadık'

- Hasan Özer : "Vazgeçmedik, mücadelemizi sürdürdük ancak ligde kalmayı başaramadık"

RİZE - Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Vazgeçmedik, mücadelemizi sürdürdük ancak ne yazık ki ligde kalmayı başaramadık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Altınordu, ligden düştü. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, takıma geldikleri günden bugüne iyi mücadele ettiklerini ancak yine de ligde kalamadıklarının belirterek, "Söylenecek fazla bir şey yok, Altınordu takımı olarak küme düştük. Son maça bırakmamız gereken bir durumdu. Nitekim biz ilk geldiğimizde 25 haftada 17 puan toplamış bu ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. Geldikten sonra özellikle rakiplerimiz ile oynadığımız maçlarda başarılı sonuçlar aldık ve rakiplerimizden 1 adım önde son düzlüğe girmiştik. Hem Erzurum'a hem Gençlerbirliği'ne oranla ligde kalmak için daha öndeyken Erzurumspor ile oynadığımız maçtan yenildikten sonra en az şansı olan takım durumuna geldik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Oyunu gurubumuz da iyi mücadele etti. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Kazandığımız maçlarda sonradan geri dönüşlerimiz çok fazla oldu. Vazgeçmedik, mücadelemizi sürdürdük ancak ne yazık ki ligde kalmayı başaramadık. Çaykur Rizespor'u da şampiyon olduğu için tebrik ediyorum" diye konuştu.