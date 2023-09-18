Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka: 'Yeni transferlerle daha güçlü olacağız'

Altınordu'nun teknik direktörü Atilla Küçüktaka, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte daha uyumlu bir ekip olacaklarını söyledi. Küçüktaka, genç oyuncuların özgüvene ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu hafta Bursa'da özledikleri bir atmosfer olacağını ve ayağa kalkışlarını gerçekleştireceklerini umut etti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 karşılaşmada Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı (D) ve Ankara Demirspor'a mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka umutlu konuştu. Sezon başlangıcının bekledikleri gibi zor olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, iç sahada oynadıkları iki maçta takımın coşkulu, istekli ve pozisyona giren bir oyun sergilediğini belirtti. "Çocuklar her şeyi yapıyorlar" diyen teknik patron Küçüktaka, "Sadece skoru yakalayıp devamını getiremiyoruz. Tecrübeli oyuncuların aramıza katılacak olması çok önemli. Daha az hata yapıp, daha fazla doğruları yapmaya çalışacağız" dedi.

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte daha uyumlu bir ekip olacaklarını anlatan Atilla Küçüktaka, "Şu an yük gençlerin üzerine biniyor. Zorluyoruz, başaramadık ama çok umutluyum. Onur Ramazan sakat. Devrim bugün antrenmanlara başlayacak. Mert sezon başı kampı yapmadı. Bu oyuncular yavaş yavaş aramıza dahil olacak. Bu 3 oyuncu bizim için çok önemli. Aramıza katıldıklarında takımın gücü çok farklı olacak. Gençlere özgüven lazım. Netice almak bizi yukarıya çıkacak. Bunu 1, 2, 3 maç kıramadık. Bu hafta Bursa'da özlediğimiz bir atmosfer olacak. Umarım ayağa kalkışı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.