Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, oyuncularına özgüven aşılıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sıraya demir atan Altınordu'da Teknik Direktör Atilla Küçüktaka, oyuncularına özgüven aşılıyor. Bu hafta deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde tecrübeli çalıştırıcı özellikle gençlerin morallerini yerine getirmek için motivasyon konuşmaları yapıyor.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçında Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor'a yenilerek son sıraya demir atan Altınordu'da Teknik Direktör Atilla Küçüktaka, oyuncularına özgüven aşılıyor. Bu hafta deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde tecrübeli çalıştırıcı özellikle gençlerin morallerini yerine getirmek için motivasyon konuşmaları yapıyor.

Öğrencilerinden gerçek potansiyellerini göstermelerini isteyen teknik patron Atilla Küçüktaka'nın bu haftaki Bursaspor deplasmanında kırmızı-lacivertli takımdan mutlak galibiyet beklediği ifade edildi. Altınordulu futbolcuların da deneyimli teknik adama 3 puan sözü verdiği bildirildi. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Onur Toprak dışında eksik yok.