Altınordu tek golle kazanıyor
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Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.
ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertliler, 3 galibiyeti de 1-0'lık skorlarla elde etti.
Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta kırmızı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 18. dakikada Volkan Fındıklı kaydetti. İzmir temsilcisi bu galibiyetle 29 hafta sonunda puanını 31'e yükseltti.
Ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçı kaybeden Altınordu, adeta ligin dibine demirlemişti. 27. haftada İzmir derbisinde deplasmanda Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek, kötü gidişatına son veren kırmızı-lacivertliler, ardından konuk ettiği BB Erzurumspor'u da aynı skorla yenmişti. Dün oynanan maçta Ümraniyespor'u da tek golle mağlup etmeyi başaran İzmir temsilcisi, küme düşme hattında rakipleriyle olan puan farkını azalttı. Altınordu, ligde kalan maçlarında da aynı istikrarı sürdürerek kümede kalmak istiyor.
Altınordu'nun ligde kalan 8 maçı şu şekilde:
30. Hafta: Altınordu - Adanaspor
31. Hafta: Eyüpspor - Altınordu
32. Hafta: Altınordu - Manisa FK
33. Hafta: Ankaragücü - Altınordu
34. Hafta: Samsunspor - Altınordu
35. Hafta: Altınordu bu haftayı bay geçecek
36. Hafta: Kocaelispor - Altınordu
37. Hafta: Altınordu - Balıkesirspor
38. Hafta: Boluspor - Altınordu - İZMİR