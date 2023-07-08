Altınordu Stoperi Erdi Dikmen'e İki Kulüpten Teklif

TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da kendisine kulüp bulması istenen oyuncular arasında yer alan stoper Erdi Dikmen'e iki kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Deneyimli savunmacıya 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor ve 2'nci Lig'de yer alan 1461 Trabzon FK talip oldu. İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak kırmızı-lacivertli takımın geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşmesinin ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yolları ayırma kararı aldığı isimlerden biri olan Erdi'nin önümüzdeki günlerde yuvadan resmen uçması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor