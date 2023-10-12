Altınordu, stat değişikliği yapacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon iç saha maçlarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynayan, 1 Ekim'deki Bucaspor 1928 derbisinde ise daha önce iç sahada kullandığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakibini ağırlayan Altınordu, yine stat değişikliği yapacak. İzmir ekibi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki bakım çalışmalarından dolayı bu hafta 14 Ekim'deki Serik Belediyespor ve 22 Ekim'teki Kırklarelispor maçlarını Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynayacak. Kırmızı-lacivertli ekip Türkiye Kupası'nda dün Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni Torbalı'da ağırlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor