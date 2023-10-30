Altınordu Son İki Maçını Kazanarak Yükseldi
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son iki maçını kazanarak 10 puanla 12. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi, düşme hattından uzaklaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son iki maçını kazanarak 10 puanla 12. sıraya yükseldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk 8 maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak son sıralara demir atmıştı. İzmir temsilcisi, bu kötü gidişatı sonlandırmanın yollarını ararken, geçtiğimiz hafta konuk ettiği Kırklarelispor'u 4-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertliler, bu durumu devam ettirmek için hafta için de yoğun bir program geçirirken, hafta sonu konuk olduğu Zonguldak Kömürspor'u da deplasmanda 3-1 yenerek bu sezonki ikinci maçını kazandı. Son iki haftada 6 puan alan İzmir temsilcisi, puanını 10'e yükseltti ve ligde 12. sıraya kadar çıkmayı başardı. Düşme hattı ile arasında 1 puan bulunan Altınordu, 5 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon'u yenerek düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor. Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka'nın bu performansın devam etmesi için tesislerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. - İZMİR