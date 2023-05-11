Altınordu, Son 9 Sezonun En Kötü Performansını Sergiledi

Spor Toto 1'inci Lig'de 34 maçta topladığı 34 puanla son 2 haftaya düşme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada giren Altınordu, ligde son 9 sezondaki en kötü performansını sergiledi. İzmir temsilcisi, 2019-20 sezonunda 34 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik, 13 mağlubiyetle 37 puan topladı ve sezonu düşme hattının 7 puan üzerinde tamamladı. O sezon pandemi nedeniyle küme düşme kaldırıldı.

Altınordu geçen sezon aynı periyotta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 18 mağlubiyet elde ederek hanesine 42 puan yazdırdı. Kırmızı-lacivertliler, geçen sezonu ise düşme hattının 1 puan üzerinde bitirdi. Bu sezon 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 18 mağlubiyet alan Altınordu 34 puanda kaldı. İzmir ekibi, tek basamak altında düşme hattındaki Erzurumspor ve Süper Lig sınırında olan Çaykur Rizespor'la (D) oynayacağı son 2 maçında kümede kalışını ilan etmek istiyor.