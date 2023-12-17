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Altınordu, son 5 maçta sadece 1 gol atabildi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, son 5 maçta sadece 1 gol kaydetti ve kalesinde 5 gol gördü. Skor üretiminde sorun yaşayan takım, ligde en az gol atan takımlar arasında yer alıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 gol kaydetti. Kırmızı-lacivertli ekip, bu süreçte ise kalesinde toplam 5 gol gördü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, son haftalarda skor üretimi konusunda da sorunlar yaşamaya başladı. Son 5 lig maçında Erokspor, Afyonspor, Diyarbekirspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu'na karşı skor üretemeyen İzmir temsilcisi, bu süreçte sadece Vanspor FK'ya karşı 1 gol üretmeyi başardı. Böylece kırmızı-lacivertliler, toplam 16 golle bu sezon ligdeki 19 takım arasında en az gol atan takımlar arasında yer alıyor.

Emre Oymak, geri dönüyor

Altınordu'da Altar Han ve Furkan Yöntem'in yaşadıkları sakatlık nedeniyle sezonu kapatması moralleri bozarken, 3 haftadır sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Emre Oymak'ın iyileşmesi Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ve ekibini sevindiren bir gelişme oldu. Diyarbekirspor, Vanspor FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu müsabakalarında forma giyemeyen 22 yaşındaki oyuncunun oynamaya hazır hale geldiği öğrenildi. Emre Oymak'ın şans verilmesi halinde ise hafta içi oynanacak Karacabey Belediyespor maçında forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan genç oyuncu bu sezon 11 maçta forma giyerken sadece 1 gol kaydetme başarısı gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Mersin İzmir Haberler

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