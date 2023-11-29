Altınordu, son 4 maçta galibiyet alamadı

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 10. ve 11. haftada elde ettiği iki maçlık galibiyet serisinin ardından tekrar düşüşe geçti. Kırmızı-lacivertliler, ligde oynadığı son 4 maçta; Erokspor, Afyonspor ve Diyarbekirspor'a kaybederken, tek puanını 1461 Trabzon FK'dan almayı başardı. Böylece İzmir ekibi, 3 puana haftalardır hasret kaldı.

Altınordu, 3 maçtır gol atamıyor

Gol yollarında zaman zaman problem yaşayan Altınordu, bu sezon 15 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Kırmızı-lacivertliler, son 3 maçında ise kötü bir tabloya imza attı. İzmir ekibi, bu süreçteki; Erokspor, Afyonspor ve Diyarbekirspor maçlarında skor üretmezken, kalesinde ise 4 gole engel olamadı. Durum böyle olunca Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka'nın bu sorunu çözmek için hafta içinde hücum organizasyonlarına ağırlık verdiği öğrenildi. - İZMİR