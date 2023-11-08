Altınordu Son 3 Haftada 9 Gol Atarak Gol Sayısını Artırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, son üç haftada 9 gol atarak ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. Böylece ilk 8 haftada sadece 5 gol atan kırmızı-lacivertliler, bu sayıyı son 3 müsabakada geçmiş oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, son üç haftada 9 gol atarak ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. Böylece ilk 8 haftada sadece 5 gol atan kırmızı-lacivertliler, bu sayıyı son 3 müsabakada geçmiş oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk 8 müsabakada 4 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak alt sıralardan kurtulamayan Altınordu, skor üretme konusunda da kötü bir görüntü çizmişti. Bu süreçte sadece 5 gol üreten kırmızı-lacivertliler, ilk 8 hafta itibarıyla maç başına 0,6 gol ortalaması elde etti. Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ve yardımcılarının özellikle seri galibiyetler ve skor üretimi konusunda antrenmanlarda yoğun çaba harcamasından sonra arka arkaya başarılı sonuçlar geldi. İzmir temsilcisi, son 3 haftada oynadığı maçlarda; Kırklarelispor (4-0) ve Zonguldak Kömürspor'u (1-3) mağlup ederken, 1461 Trabzon'la (2-2) ise berabere kaldı. Böylece puanını 11'e çıkarıp düşme hattından kurtulan Altınordu, toplam da 9 gol üreterek ilk 8 maçında kaydettiği 5 golün yaklaşık iki katı skor bulmuş oldu. - İZMİR