Altınordu seriyi sürdürecek

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u art arda 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Altınordu, yarın evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 31 puanla düşme hattında 16'ncı sırada olan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Son maçlarda çok iyi bir grafik yakaladık. Seriyi sürdürmek istiyoruz. Adanaspor karşılaşmasını kazanıp düşme hattından kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor