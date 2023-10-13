Altınordu, Serik Belediyespor karşısında galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta galibiyet alamayan Altınordu, düşme hattında yer alan Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Atilla Küzüktaka, takımının galibiyet için mücadele edeceğini belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 6 maçta galip gelemeyen ve 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu yarın evinde Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Altınordu rakibini Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Saat 15.30'da başlayacak müsabakada Yalçın Taşkınfurat görev alacak. Hafta içinde de Türkiye Kupası'nda evinde Burdur Mehmet Akif Üniversitesi takımına 1-0 yenilen kırmızı-lacivertlilerin teknik direktörü Atilla Küzüktaka, Serik Belediyespor karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını ve takımına güvendiğini söyledi.