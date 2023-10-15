Altınordu, Serik Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'la golsüz berabere kalan Altınordu, henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı-lacivertliler son 4 maçını ise berabere tamamladı. İlk 3 haftayı puansız kapatan Altınordu, Bursaspor, Bucaspor 1928, Adıyaman FK ve Serik Belediyespor maçlarından 1'er puanla ayrıldı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, takımının çıkışa geçeceğine inandığını söyledi.