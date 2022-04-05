SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Adanaspor'u evinde 2-0 yenen Altınordu savunmasıyla fark yarattı. Son 4 maçını kazanan kırmızı-lacivertliler, zorlu rakipler karşısında kalesini gole kapadı. Müthiş seriye ilk olarak Nasadoge Menemenspor deplasmanında başlayan Altınordu sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ardından Süper Lig mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Bornova Aziz Kocoğlu Stadı'nda ağırlayan Altınordu, yine 3 puanı 1-0'la aldı.

Bu kez İstanbul'da zirve adaylarından Bereket Sigorta Ümranıyespor'la kozlarını paylaşan İzmir ekibi yoğun kar yağışı altında oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Hafta sonunda ise Adanaspor'u bu kez 2-0 yenen Altınordu, kalesine duvar ördü.

Altınordu bu hafta üst sıralarda yer alan Eyüpspor'la dış sahada karşı karşıya gelecek.