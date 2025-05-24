Altınordu, Rövanş Maçında Üst Düzey Mücadele Edecek

Altınordu, Rövanş Maçında Üst Düzey Mücadele Edecek
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında Batman Petrolspor'a mağlup oldu. İzmir temsilcisi, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasına moralli bir şekilde hazırlanıyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında evinde 90+7'nci dakikada yediği golle Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasında çetin bir sınav verecek. Bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen ve iç saha lideri olan rakibine seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırmak isteyen İzmir temsilcisinde morallerin yerinde olduğu belirtildi. Batman Petrolspor kendi sahasında oynadığı 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik alırken; 42 gol atıp, 6 gol yedi.

Altınordu'dan yapılan açıklamada, "İnancımızdan, birbirimizden ve yüreğimizden vazgeçmeden, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz sadece bir takım değil, bir aileyiz. ve bu aile asla pes etmez" ifadelerine yer verildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da oyuncularla toplantı yaparak takıma moral verdiği kaydedildi. Kırmızı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan sol bek Alper Tursun'un rövanşta da görev yapamayacağı bildirildi. İyileşip ilk maçta oyuna sonradan giren orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ın bu kez ilk 11'de yer alabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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