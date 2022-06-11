Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerini uzattı - Haberler

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Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerini uzattı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerini uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı ile yeni sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı ile yeni sözleşme imzaladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerinin birer yıl uzatıldığı belirtildi. Rıdvan Koçak Menemenspor'dan, Volkan Fındıklı da Konyaspor'dan transfer edilmişti.

Öte yandan, "Altınordu Futbol Kampı"nın tüm hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.

Organizasyona katılacaklar 4 gece, 5 gün sürecek etkinlikte ileri düzey futbol eğitimi alacak.

Kampla ilgili detaylı bilgilere "www.altinorducamps.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Rıdvan Koçak Altınordu Futbol Spor Haberler

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