Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerini uzattı - Haberler

Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerini uzattı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı ile yeni sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı ile yeni sözleşme imzaladı. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerinin birer yıl uzatıldığı belirtildi. Rıdvan Koçak Menemenspor'dan, Volkan Fındıklı da Konyaspor'dan transfer edilmişti. Öte yandan, "Altınordu Futbol Kampı"nın tüm hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi. Organizasyona katılacaklar 4 gece, 5 gün sürecek etkinlikte ileri düzey futbol eğitimi alacak. Kampla ilgili detaylı bilgilere "www.altinorducamps.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 AA / Ali Korkmaz - Spor Rıdvan Koçak Altınordu Futbol Spor Haberler

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