Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Bodrumspor'da forma giyen eski oyuncularından Recep Aydın'ı kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun'un da katıldığı imza töreninde orta saha oyuncusu Recep Aydın'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Recep Aydın, kısa bir ayrılık döneminin ardından tekrar Altınordu'ya döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Altınordu'nun bu sezon biraz sıkıntılı bir dönem yaşadığını bildiren Recep Aydın, şunları kaydetti:

"İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. O yeteneğe sahip bir oyuncu grubu var. Özellikle Gökhan hoca geldikten sonra takım gerçekten bir silkelendi ve inanmış bir takım haline büründü. Dışarıdan onu gördüm. İnşallah benim de katkım olur. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Sözlerle, cümlelerle tarif edilemeyecek bir acı. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda bu kötü günler atlatılıp tekrardan güzel hayatlarına geri dönebilirler."