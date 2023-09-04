Altınordu, Pyramids FC'ye 1-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Mısır Süper Lig takımlarından Pyramids FC ile yaptığı hazırlık maçında 1-0 yenildi. Altınordu, ligdeki bir sonraki maçın hazırlıklarına devam ediyor.