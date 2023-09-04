Altınordu, Pyramids FC'ye 1-0 mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Mısır Premier Lig temsilcisi Pyramids FC'ye yediği golle 1-0 mağlup oldu. Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, bay geçtiği 2'nci haftada 3 günlük kamp yaptığı Burdur'da oynadığı tek hazırlık maçını kaybetti. İzmir temsilcisi özel randevuda Mısır Premier Lig temsilcisi Pyramids FC'ye ikinci yarıda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Altınordu ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdürecek.