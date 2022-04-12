Altınordu puana sevindi

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Süper Ligi hedefleyen Eyüpspor deplasmanından beraberlikle dönen Altınordu, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 1 puana sevindi. Altaş Denizlispor ve Nasadoge Menemenspor'un yenildiği haftada İstanbul'da kaybetmeyen kırmızı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Puanını 35'e yükselten İzmir temsilcisi 15'inci sırada kaldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalardaki çıkışlarını Eyüpspor maçında da sürdürdüklerini ifade etti. Tecrübeli teknik adam, "Eyüpspor maçına gelmeden önce 4 maçımızı kazanmıştık. Bireysel anlamda yükselen bir performansımız ve özgüvenimiz vardı. Eyüpspor maçının ısınması sırasında Kürşad Sürmeli'nin ağrıları artınca onu ilk 11'den çıkarmak zorunda kaldık. Ahmet İlhan Özek de sakatlığına rağmen oynadı" dedi.

"TAKIMIMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Eyüpspor karşısında iyi futbol ortaya koyduklarını anlatan Eroğlu, "İlk yarının bitimine doğru talihsiz penaltıyla geriye düşsek de ikinci yarı oyunda ağırlığımızı hissettirdik. Öne geçmemize rağmen karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bireysel hatadan dolayı kalemizde golü gördük. Şampiyonluk için kurulan ve hedefi Süper Lig olan Eyüpspor ile burada berabere kalmak çok değerliydi. Maçtan önce bakıldığında 1 puan çok önemliydi. Genel anlamda takımımdan çok memnunum" diye konuştu.

MANİSA FK BİLETLETLERİ 1 TL

Altınordu, 16 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını yarın öğleden sonra yapacağı çalışma ile başlayacak. Öte yandan Altınordu yönetimi de Manisa FK maçı biletlerini numaralı tribün 1 TL, VIP tribün 100 TL'den satışa sundu.

AHMET İLHAN ÖZEK'TEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan Özek son maçlarda ortaya koyduğu performansla parmak ısırttı. Tecrübeli oyuncu, kırmızı-lacivertlilerin son 5 lig maçında 4 gol ve bir asistlik performans ortaya koydu. Kulübün sosyal medya adreslerinden de Ahmet İlhan Özek'in dümen başında yer aldığı fotoğraflı bir paylaşım yapıldı.