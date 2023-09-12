Altınordu, puan alamayan iki takımdan birisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta henüz puan alamayan Altınordu, Zonguldak Kömürspor'la birlikte şu ana kadar ligin puanla tanışamayan iki ekibinden biri oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta henüz puan alamayan Altınordu, Zonguldak Kömürspor'la birlikte şu ana kadar ligin puanla tanışamayan iki ekibinden biri oldu.

Yeni sezonda kadrosunun büyük bölümünü altyapısından yetişen gençlerden oluşturan ve dış transferde sadece 4 takviye yapan Altınordu, iki maç itibarıyla henüz puan veya puanlarla tanışamadı. Kırmızı-lacivertliler, bu alanda Zonguldak Kömürspor'la birlikte şu ana kadar ligin puanla tanışamayan iki ekibinden biri oldu. Durum böyle olunca İzmir temsilcisi, puan tablosunda sondan birinci basamak olan 18. sırada haftayı tamamladı.

Öte yandan bu hafta Ankara Demirspor'la karşılaşacak olan kırmızı-lacivertiler, Ankara ekibi karşısında ilk puanlarını alıp moral bulmak istiyor. Altınordu'da U19 Milli Takımı kampından dönen Hasan Berat Kayalı, Furkan Yöntem ve Arif Şimşir'in bu haftaki maç kadrosunda olması bekleniyor. - İZMİR