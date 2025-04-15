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Altınordu, Play-Off İçin Deplasmanda 1 Puan Arıyor

Altınordu, Play-Off İçin Deplasmanda 1 Puan Arıyor
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında İskenderunspor ve Sarıyer ile karşılaşacak. İzmir ekibi, play-off'u garantilemek için en az 1 puan almayı hedefliyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynayacağı son iki maçında İskenderunspor ile Sarıyer'e konuk olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sezonun bitimine kısa bir süre kala iki maçını da deplasmanda oynayacak. İlk olarak hafta sonu 6. sıradaki İskenderunspor'a konuk olacak olan İzmir ekibi, daha sonra da lider Sarıyer ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Böylece kırmızı-lacivertliler, son iki maçını dış sahada oynamış olacak.

Son haftada ise Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Altınordu, müsabakadan hükmen galip sayılarak 3 puan alacak.

Altınordu'ya 1 puan lazım

Ligde oynadığı son 3 maçında 3 mağlubiyet alan Altınordu, yaşanılan kayıplar sonrasında play-off'u henüz garantileyemedi. İzmir ekibi, Afyonspor dışındaki iki maçından 1 puan alması halinde rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın bir üst lig için play-off mücadelesi vermeye hak kazanacak. İskenderunspor ile Sarıyer maçından 1 puan çıkarması halinde Altınordu, normal sezonu 59 puanla tamamlayacak. Play-off hattının 1 basamak altında 7. sırada yer alan 49 puanlı Beykoz Anadoluspor, 3 maçta 9 puan toplasa bile 58 puanda kalıp Altınordu'yu geçemeyecek. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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