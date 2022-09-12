Altınordu-Pendikspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı ama maçın bana göre hakkı beraberlikti.

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı ama maçın bana göre hakkı beraberlikti." dedi.

Kahraman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmaları gereken müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Pendikspor'un savunma arkasına attıkları toplarla pozisyon vermesini beklediklerini, golü de böyle bulduklarını kaydeden Kahraman, şöyle konuştu:

"İkinci yarı biraz daha topa sahip olan birinci ve ikinci bölgeyi daha iyi oynayan bir takım vardı. Bunu üçüncü bölgeye taşıyamadığımız, ceza sahasına çok fazla giremediğimiz zaman gol pozisyonuna girmekte zorlandık. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı ama maçın bana göre hakkı beraberlikti. Önümüzde Göztepe maçı var, ona iyi hazırlanacağız. İzmir derbisi ama bunun özelinde tabii ki eksiklerimizi görüp, değerlendirip ona göre çalışmalar yapacağız."

"Mücadele gücü iyi bir maç oldu."

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise maçın ilk 35 dakikalık bölümünde hafta boyunca planladıkları oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Altınordu'nun iyi bir takım olduğunu ve belli bir oyun kültürünün bulunduğunu aktaran Özköylü, şöyle konuştu:

"Maalesef çalıştığımız yerden golü yedik. Bizim gibi tecrübeli bir takıma böyle bir golü yemek hiç yakışmadı. Oyunun genelinde iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Altınordu'ya karşı iyi tepki verdik. 35 dakikalık bölümde bence her şeyi iyi götürdük ama 1-0 öne geçtikten sonra Altınordu bize önde biraz baskı yaptı. Bizim pas oyunumuza, topu geriden çıkarmamıza engel oldu. Bize hata yaptırdı."

Özköylü, rakiplerinin çok net gol pozisyonu olmadığını belirterek, "Her iki taraf açısından da bence seyir zevki, mücadele gücü iyi bir maç oldu. Puanlar paylaşıldı. Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." dedi.