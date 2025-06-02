Altınordu'nun Yıldızı Keni Var Uzun, Gelecek Sezonda da Kadroda

Altınordu'nun Yıldızı Keni Var Uzun, Gelecek Sezonda da Kadroda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'de play-off'ta elenen Altınordu, futbolcusu Keni Var Uzun ile devam kararı aldı. 25 yaşındaki golcü, bu sezonda takımına 3 gol ile katkı sağladı ve gelecekteki hedeflerini paylaştı.

Altınordu'nun başarılı futbolcusu Keni Var Uzun, gelecek sezon da İzmir temsilcisinin formasını giyecek.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk için mücadele eden ancak play-off 3. turunda Van Spor'a elenerek 1. Lig şansını kaybeden Altınordu'da 25 yaşındaki Keni Var Uzun, gelecek sezonda İzmir ekibinde forma giymeye devam edecek.

İzmir ekibinin 2023-2024 sezonu öncesinde kadrosuna dahil ettiği Keni Var Uzun, bu sezon takımına 3 gollük katkı sağladı. İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.96 boyundaki golcü, "Bu sene 1. Lig'e çok yaklaşmıştık ancak olmadı. Önümüzdeki sezonda da hedefimiz bu olacak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık

Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.