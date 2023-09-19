Altınordu'nun yeni transferi Onur Ramazan Toprak 2 hafta daha forma giyemeyecek

Altınordu'nun yeni transferi Onur Ramazan Toprak'ın sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha forma giyemeyeceği açıklandı. Onur'un ayağında oluşan yaranın iltihap kaptığı ve futbolcunun ayağının üzerine basamadığı belirtildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle son 2 maçı kaçıran yeni transfer Onur Ramazan Toprak'ın 2 hafta daha forma giyemeyeceği öğrenildi. İç sahada Nazilli Belediyespor'la oynanan sezonun ilk karşılaşmasında ilk 11'de görev alan 28 yaşındaki gurbetçi sağ kanat oyuncusunun tendonundan yaşadığı sakatlığın geçmediği belirtildi.

Aldığı darbe nedeniyle ayağında yara oluşan Onur'un yarasının iltihap kaptığı ve futbolcunun ayağının üzerine basamadığı ifade edildi. Beyoğlu Yeni Çarşı (D) ve Ankara Demirspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncunun tedavisi devam ediyor. Onur, bu haftaki Bursaspor (D) ve gelecek hafta oynanacak Bucaspor 1928 maçlarını da kaçıracak.