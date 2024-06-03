Altınordu'nun sakatlık yaşayan oyuncusu Furkan Yöntem milli formaya odaklandı

Alt yaş gruplarında 28 kez milli formayı giyen Furkan Yöntem'in yeniden U19 Milli Takımı'na davet edilmek için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Furkan'ın bu yıl sonbaharda oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu grup maçlarında boy göstermek istediği, Altınordu'nun da genç oyuncunun bu önemli şampiyonada vitrine çıkmasını planladığı belirtildi. Öte yandan Real Madrid forması giyen Arda Güler, U17 Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Furkan'ın sosyal medya paylaşımına yorum yaparak, "Daha güçlü kardeşim" mesajıyla moral verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor