Haberler

Altınordu'nun Puan Durumu Kritik Derecede!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, bay geçtiği 8. hafta sonunda 17. sıradaki yerini korudu. Kümede kalma barajı ile puan farkı 4'e yükseldi. İzmir ekibi, lider Batman Petrolspor ile oynayacağı maçta ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçen Altınordu, 17'nci sıradaki yerini korudu. Grupta 7 maçta 3 puan toplayan İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı ise 2'den 4'e yükseldi. Altınordu'nun puan tablosunda altında yer alan 2 puanlı Karaman FK ve 1 puanlı Bucaspor 1928 haftayı eli boş kapatırken, İzmir ekibinin üstündeki Kepezspor ve Ankaragücü maçlarını kazanarak 8'er puana ulaştı. Kırmızı-lacivertli ekibin en yakın yeni rakipleri 7'şer puanlı Karacabey Belediyespor ve Beykoz Anadoluspor oldu. Bu hafta lider Batman Petrolspor'a konuk olacak Altınordu, ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.