Altınordu'nun Puan Durumu Kritik Derecede!
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, bay geçtiği 8. hafta sonunda 17. sıradaki yerini korudu. Kümede kalma barajı ile puan farkı 4'e yükseldi. İzmir ekibi, lider Batman Petrolspor ile oynayacağı maçta ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçen Altınordu, 17'nci sıradaki yerini korudu. Grupta 7 maçta 3 puan toplayan İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı ise 2'den 4'e yükseldi. Altınordu'nun puan tablosunda altında yer alan 2 puanlı Karaman FK ve 1 puanlı Bucaspor 1928 haftayı eli boş kapatırken, İzmir ekibinin üstündeki Kepezspor ve Ankaragücü maçlarını kazanarak 8'er puana ulaştı. Kırmızı-lacivertli ekibin en yakın yeni rakipleri 7'şer puanlı Karacabey Belediyespor ve Beykoz Anadoluspor oldu. Bu hafta lider Batman Petrolspor'a konuk olacak Altınordu, ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.