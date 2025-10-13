Altınordu'nun Puan Durumu Kritik Derecede!

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçen Altınordu, 17'nci sıradaki yerini korudu. Grupta 7 maçta 3 puan toplayan İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı ise 2'den 4'e yükseldi. Altınordu'nun puan tablosunda altında yer alan 2 puanlı Karaman FK ve 1 puanlı Bucaspor 1928 haftayı eli boş kapatırken, İzmir ekibinin üstündeki Kepezspor ve Ankaragücü maçlarını kazanarak 8'er puana ulaştı. Kırmızı-lacivertli ekibin en yakın yeni rakipleri 7'şer puanlı Karacabey Belediyespor ve Beykoz Anadoluspor oldu. Bu hafta lider Batman Petrolspor'a konuk olacak Altınordu, ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.