Altınordu'nun konuğu Balıkesirspor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu'nun konuğu Balıkesirspor

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Altınordu'nun konuğu Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya düşme hattının üzerinde giren Altınordu, yarın ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u konuk edecek.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya düşme hattının üzerinde giren Altınordu, yarın ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Balıkesirspor maçında hakem Yusuf Ziya Gündüz görev yapacak.

Ligde 42 puanla düşme hattının hemen üzerinde, Kocaelispor ve Bursaspor'un birer puan önünde yer alan Altınordu, yarın alınacak sonuçlara göre ligde kalmayı garantileyebilir.

Bu sezon iç sahada son maçına çıkacak İzmir temsilcisi kendi evinde çıktığı 17 müsabakada 9 galibiyet ve 8 yenilgi aldı. Altınordu 21 gol attığı iç saha maçlarında kalesinde 27 gole engel olamadı.

Ligin ilk devresindeki müsabakayı Altınordu 4-3 kazanmıştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Balıkesirspor, Bursaspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title