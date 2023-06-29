Altınordu'nun kalecisi Ali Emre Yanar'ın geleceği belirsiz

SPOR Toto 1'inci Lig'e geçen sezon veda eden Altınordu'nun kalecisi Ali Emre Yanar'ın kararı bekleniyor. Altyapısından yetiştiği Altınordu'da vitrine çıkan 25 yaşındaki file bekçisi için hem Süper Lig hem de Spor Toto 1'inci Lig'den birçok takım transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Ali Emre'nin ayrılmaya daha yakın olduğu ancak Kurban Bayramı'nın ardından kulüp yetkilileriyle bir kez daha görüşeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor