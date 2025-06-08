Altınordu'nun Gurbetçi Forveti Koray Dağ Gol Sevinci Yaşamadı

Altınordu'nun Gurbetçi Forveti Koray Dağ Gol Sevinci Yaşamadı
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'nun gurbetçi santrforu Koray Dağ, 17 maçta forma giymesine rağmen gol atma başarısı gösteremedi. Genç futbolcu, 2027 yılına kadar Altınordu ile sözleşmeli.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride bıraktığımız sezon Play-Off'lara kalıp yarı finalde elenen Altınordu'da gurbetçi santrfor Koray Dağ, bir kez bile gol sevinci yaşayamadı. İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde Türkspor Dortmund'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki forvet oyuncusu kırmızı-lacivertli formayla 2'si Play-Off olmak üzere 17 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 5'inde ilk 11'de şans bulan Koray, toplam 557 dakika oyunda kalırken, skora katkı sağlayamadı. Altınordu ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu sol kanatta da oynayabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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