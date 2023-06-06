Altınordu'nun genç oyuncusu Emircan Gürlük, Rusya'ya transfer oldu
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Spor Toto 1. Lige veda eden Altınordu'nun genç oyuncularında Emircan Gürlük, Rusya'nın Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a transfer oldu.
Spor Toto 1. Lige veda eden Altınordu'nun genç oyuncularında Emircan Gürlük, Rusya'nın Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a transfer oldu.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Altınordu takımın altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen Emircam Gürlük'ün Orenburg takımıyla transfer görüşmeleri tamamlandı.
Genç futbolcu, Orenburg takımıyla 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor