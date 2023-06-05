Altınordu'nun genç oyuncusu Emircan Gürlük'e Rusya'dan talip çıktı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg, Altınordu'nun 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Gürlük için 2 milyon Euro teklif etti.

SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan Altınordu'nun 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Gürlük'e Rusya'dan talip çıktı. Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'un genç futbolcu için Altınordu'nun kapısını çaldığı ifade edildi. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda Altınordu'nun Orenburg yönetiminden 2 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Altyapısından yetiştirdiği bir ismi daha yurt dışına yollamaya hazırlanan kırmızı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Orenburg kurmaylarıyla bir kez daha masaya oturacağı ve transferi resmileştireceği kaydedildi. Altınordu formasını 17 yaşında giymeye başlayan Emircan, 2022-2023 sezonunda 30 resmi müsabakaya çıkıp 1822 dakika süre aldı. Oyuncu, toplamda 4 gol atıp 1 de asist yaptı.