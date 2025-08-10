Altınordu'nun Genç Kalecisi Arif Şimşir, Birinci Kaleci Oluyor
Altınordu, bu sezon 20 yaşındaki Arif Şimşir'i kalesinin yeni sahibi olarak belirledi. Süper Lig'e transfer olan Serhat Öztaşdelen'in ardından Arif, takımın birinci kalecisi oldu. Geçen sezon ligde 1 kez forma şansı bulan genç kalecinin önemli bir performans sergilemesi bekleniyor.
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu bu sezon kalesini yine altyapısından yetişen yeni bir gence teslim edecek. İzmir temsilcisinde 20 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen'in Süper Lig'de yer alan Kocaelispor'a transfer olmasıyla aynı yaştaki Arif Şimşir birinci kaleci konuma geldi. Geçen sezon ligde ve kupada 1'er kez forma şansı bulan Arif'in bu sezon ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Milli olarak U15, U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 14 kez ay-yıldızlı formayı taşıyan genç eldivenin kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Altınordu'da 2021'de profesyonel olan 1.95 boyundaki kaleci Arif'in bu yıl vitrine çıkan isimlerden biri olacağı ifade edildi.