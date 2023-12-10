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Altınordu'nun galibiyet hasreti devam ediyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altınordu'nun galibiyet hasreti devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altınordu'nun galibiyet hasreti devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 17. hafta mücadelesinde konuk olduğu Yeni Mersin İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte ligdeki galibiyet hasretini devam ettiren kırmızı-lacivertliler, bu süreçte oynadığı 1461 Trabzon, Van Spor FK ve Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kalırken Erokspor, Afyonspor ve Diyarbekir Spor maçlarından da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Böylece Altınordu'nun 3 puan hasreti 6 maça çıkmış oldu.

Öte yandan maç fazlasıyla düşme hattından kurtulan Altınordu, bugün oynanacak Kırşehir FK, Serik Belediyespor ve Adıyaman FK maçlarının sonucuna göre haftaya hangi konumda tamamlayacağı belli olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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