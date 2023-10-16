TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altınordu'nun galibiyet hasreti devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altınordu'nun galibiyet hasreti devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Kadrosunun çoğunluğunu altyapı patentli oyunculardan ve yeni transferlerden oluşturan kırmızı-lacivertliler, ligde ilk 7 maç itibarıyla galibiyetle tanışamadı. İzmir temsilcisi, bu süreçte Nazilli, Beyoğlu ve Ankara Demir'e kaybederken, Bursaspor ve Bucaspor 1928, Adıyaman FK ve Serik Belediye ile de berabere kaldı. Henüz 3 puan sevinci yaşayamayan kırmızı-lacivertliler, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ve yardımcıları, bu kötü gidişatı durdurmak için 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak Kırşehir FSK maçından mutlak galibiyetle İzmir'e dönmek istiyor.

Kırşehir FSK ise 2 puanla ligde son sırada bulunuyor. - İZMİR