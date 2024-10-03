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Altınordu'nun Altyapıdan Oyuncu Oynatma Zorunluluğu Kalktı

Altınordu'nun Altyapıdan Oyuncu Oynatma Zorunluluğu Kalktı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da, geçmiş sezonlarda uygulanan altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğunun kaldırıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon altyapıdan yetişen oyuncularla en iyi performansı gösteren Altınordu, yeni sezonda daha esnek bir kadro yaklaşımına geçiyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da geçtiğimiz sezonlarda A takımda uygulanan "Altyapıdan oyuncu oynatma" zorunluluğunun kalktığı öğrenildi. Türkiye'de modern altyapı tesisleriyle parmakla gösterilen ve oyuncu yetiştirmede öncü kulüplerden biri olan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, 2017-18 sezonundan itibaren A takım ilk 11'inde en az 4 tane öz kaynak sporcusu oynatma zorunluluğu getirmişti. Altınordu geçen sezon son hafta Ankaraspor deplasmanına ilk 11'in tamamı altyapıdan yetişen oyuncularıyla çıkmıştı.

Teknik Direktör Olcay Şahan, ilk 3 karşılaşmada ilk 11'de altyapı patentli 4 futbolcuya şans verirken, son iki müsabakada bu sayı 3'e düştü. Altınordu'nun 25 kişilik kadrosunda öz kaynak sisteminden yetişen 3'ü kaleci olmak üzere 12 futbolcu yer alırken, şimdiye kadar ilk 11'de şans bulan isimler kaleci Serhat, ön libero Burak, orta saha oyuncuları Sami ve Ege ile kanat oyuncusu Furkan Emin oldu. Yedek kaleciler Arif ve Efe Kaan, stoper Hasan, sol bek Mustafa, orta saha Furkan Yöntem, kanat oyuncuları Arif ve Sercan ise henüz 11'de şans bulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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