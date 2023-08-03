Altınordu, Nazilli Belediyespor maçıyla sezona başlıyor

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta başlayacak sezonun ilk maçında Nazilli Belediyespor'u konuk edeceklerini ve iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti. Küçüktaka, takımın saha avantajını kullanmayı hedeflediklerini ve milli takımlara daha fazla oyuncu göndereceklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 26-27 Ağustos'ta başlayacak sezonun ilk maçında Nazilli Belediyespor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı. 2'nci Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele edecek İzmir ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı, "Hem ligimizle hem rakiplerle ilgili çok önemli bilgiler topluyoruz. Kolay olmayacak tabii ki. Çünkü uzun zamandır yukarıdaki ligde mücadele ettik. Şimdi bu lige geldik. İlkler her zaman çok zordur" diye konuştu.

İlk maçı hangi takımla oynadıklarının önemli olmadığını anlatan Küçüktaka, "Gerçekten çok zor olacak. Biz de o zorluğa karşı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Lige kadar maksimum düzeyde hazır hale gelip, lige de çok iyi başlayarak çok iyi götürmek istiyoruz. Özellikle ilk periyoda iyi başlamak önemli. Bunu başardığımız takdirde takımımızın istediğimiz özgüvenini, moralini, coşkusunu artıracağımızı ve lige ağırlığımızı koyacağımızı düşünüyorum. Kim ne kadar iddialıysa biz de o kadar iddialıyız" dedi.

"Herkesin hak ederek kazandığı bir Altınordu forması olacak" diyen teknik direktör Atilla Küçüktaka, "Gençlerimizin çok iddialı olması bize gelecek adına çok büyük umut veriyor. Altınordu gelecekte yukarıya ulaşacak Türk futbolunun en büyük genç oyuncu havuzuna sahip kulübü. Biz de bunu en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Kaleci departmanındaki başarımızın aynısını A takıma yansıtacağız. Biraz zaman alacak ama biz aynı sistemi, aynı yöntemi orada da başarıyla uygulayacağımızı düşünüyoruz. Kesinlikle sonuç alacağız" dedi.