Altınordu, Nazilli Belediyespor maçına hazır

TFF 2'nci Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele edecek Altınordu'da gözler Beyaz Grup'ta pazar günü iç sahada oynanacka Nazilli Belediyespor maçına çevrildi. Birbirini tanıyan ancak bir arada fazla oynamamış oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren teknik direktör Atilla Küçüktaka, "Yepyeni bir takım oluşturma çabası içersindeyiz. Ligin bu hafta başlayacak olması tam hazır olduğumuzu göstermiyor. Mutlaka önemli eksiklerimiz var. Hem oyunsal hem mental anlamda. Bu süreci inşallah Nazilli Belediyespor maçında alacağımız galibiyetle hızlandırmak istiyoruz" dedi.

Oynadıkları 4 hazırlık maçında da ligde sahaya süreceği ilk 11'i oynatamadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Bu mazeret olmayacak. Neticede lig gerçeği başlıyor. Hiç farketmez. Biz yavaş yavaş lige ağırlığını koyan ve gelişen bir takım olacağız. Gittikçe gelişen bir takım oyunumuz var. Çocukların olağanüstü bir çabası var. Sabırla bu süreci bekleyeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Altınordu'nun iç saha maçlarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama talebi olumlu yanıt aldıktan sonra resmileşti. Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli maçının tesisteki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacağını ilan etti.