Altınordu, Nazilli Belediyespor karşısında yenilmezlik serisini sürdürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Nazilli Belediyespor ile oynadığı 8 maçta sadece 1 kez kaybederken, 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında pazar günü Nazilli Belediyespor'u konuk edecek Altınordu, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti. İzmir temsilcisi, 2 Aralık 2007'de 3'üncü Lig'de Nazilli ekibine evinde 1-0 kaybettiği randevudan bu yana yenilgi yüzü görmedi. O sezon Nazilli'de oynanan maç 1-1 sona erdi. İki takım 3'üncü Lig'de 2009-10'da Kademe Grubu'nda İzmir'de 0-0 berabere kalırken, Altınordu deplasmanda 3-1 galip geldi. Aynı sezon Klasman Grubu'ndaki randevularda Altınordu evinde 3-0 kazanıp, dış sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Son olarak 2013-14'te 2'nci Lig'de oynanan maçlarda seyircisi önünde 0-0 berabere kalan kırmızı-lacivertliler deplasmanda 1-0 kazandı.