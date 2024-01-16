Altınordu, Nazilli Belediyespor ile berabere kaldıktan sonra Antalya'da kamp yapacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında Nazilli Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altınordu, bay geçeceği 21'inci haftada Antalya'da kamp yapma kararı aldı.

Devre arası hazırlıklarını kulübe ait Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde geçiren İzmir temsilcisi, yarın Antalya'ya hareket edecek. Kırmızı-lacivertlilerin 3-4 günlük kısa bir kamp yapıp hafta sonu İzmir'e döneceği belirtildi. Altınordu'nun Antalya'da bir de hazırlık maçı oynaması planlanıyor. Transfer arayışlarını sürdüren Altınordu, gelecek hafta Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u konuk edecek.

Öte yandan Altınordu'dan 7 genç oyuncu U14 Milli Takımı'na davet edildi. Yusuf Sivaslıoğlu, Mert Samed Selam, Batın Efe Ürey, Doruk Kadiroğlu, Arif Poyraz Koçoğlu, Serdar Rüzgar Kahraman ve Hüseyin Yılmaz, Antalya'da yapılacak 88 kişilik seçme kampında yer alacak.