Altınordu, Nazilli Belediyespor'a son dakikada yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sezonun ilk maçında Nazilli Belediyespor'a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında Altınordu, Nazilli Belediyespor'u Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda konuk etti. Karşılaşmada iki kez öne geçen Altınordu, skoru koruyamadı ve gol düellosunu 3-2 kaybeden taraf oldu. Böylece Altınordu'nun başında ilk maçına çıkan teknik direktör Atilla Küçüktaka sezona yenilgiyle başladı.

Öte yandan Altınordu'da karşılaşmaya başlayan 11 oyuncudan 8'i altyapı patentli olurken, sonradan oyuna dahil olan oyuncularla birlikte Nazilli Belediyespor karşısında 11 altyapı oyuncusu görev aldı. - İZMİR