Altınordu, Nazilli Belediyespor'a son dakika golüyle mağlup oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Altınordu, iki kez öne geçtiği karşılaşmada eline geçen fırsatı kullanamayarak sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon ilk kez resmi bir müsabakaya çıktığı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda yakaladığı skor üstünlüğünü koruyamayan kırmızı-lacivertliler, ilk haftayı puansız kapatarak büyük üzüntü yaşadı.

Takımın başındaki ilk maçına çıkan teknik direktör Atilla Küçüktaka da göreve yenilgiyle başladı. Atilla Küçüktaka, ilk 11'de altyapıdan yetişen 8 oyuncuya şans verirken, sonradan oyuna girenlerle toplamda 11 öz kaynak sistemi oyuncusu görev yaptı.

Öte yandan geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen kadroda yer alıp kulüpten ayrılan sağ bek Rıdvan Koçak, 3'üncü Lig temsilcisi Orduspor 1967 ile sözleşme imzaladı.