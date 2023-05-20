Altınordu mucize peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 1-0 yenildiği Erzurumspor'un 2 puan gerisine düşüp, son haftaya düşme hattında giren Altınordu, yarın ilk 2 hedefindeki Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

İzmir ekibi, Süper Lig'e direkt çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Karadeniz temsilcisini yenemezse 2'nci Lig'e düşecek. Kırmızı-lacivertliler galip gelse bile, kümede kalma yarışındaki iki rakibinden biri mağlup olmazsa yine lige mendil sallayacak. Erzurumspor, İstanbul'da konuk edeceği Boluspor'la berabere kalır, Gençlerbirliği de Bandırmaspor deplasmanından 1 puan çıkarırsa Altınordu'ya Çaykur Rizespor karşısında alacağı galibiyet kümede kalmak için yeterli olmayacak. Altınordu, büyük bir mucize gerçekleşmezse 9 sezondur yer aldığı 1'inci Lig'e veda edecek.Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın hafta içinde kulubü devretme kararı almasıyla çalkalanan İzmir temsilcisinde büyük bir belirsizlik hakim. Kulüp yöneticileri yatırımcılarla temaslarını sürdürüyor.